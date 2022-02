Auto: Cina, calo vendite a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Le vendite di autovetture in Cina del mese scorso sono diminuite rispetto a un anno fa, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca).

Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri sono scese del 4,4% su base annua fino a 2,09 milioni di unità, nel mese di gennaio. Su base mensile, le vendite sono diminuite dello 0,6%.

Nel 2021, le vendite di autovetture in Cina sono aumentate del 4,4% su base annua, raggiungendo 20,15 milioni di unità, in quanto la domanda di veicoli a nuova energia ha continuato a sostenere la crescita del mercato, stando ai dati della Cpca.

(XINHUA)