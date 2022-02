Auto: a gennaio vendite robuste per cinese Faw

(XINHUA) - CHANGCHUN, 14 FEB - Il China Faw Group Co., Ltd., uno dei principali produttori di automobili del Paese, ha prodotto nel mese di gennaio 290.371 veicoli completi e venduto 311.508 unità, come reso noto oggi dalla stessa società.

Hongqi invece, il suo principale brand berline ha prodotto 37.758 vetture, con un aumento del 60,9% rispetto all'anno precedente e ha visto le vendite aumentare del 29,6% su base annua, arrivando nel periodo a quota 42.158.

Per quanto riguarda le vendite di Faw Jiefang, la controllata FAW che produce mezzi pesanti, queste hanno superato le 28.000 unità e a gennaio sono stati prodotti oltre 26.000 veicoli.

L'anno scorso, il gruppo Faw ha venduto un totale di 3,5 milioni di veicoli. Si prevede che quest'anno i ricavi operativi della società raggiungano i 770 miliardi di yuan (circa 121 miliardi di dollari), con una crescita annuale dell'8,9%.

