Pechino promuove protezione patrimonio culturale

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - Pechino ha promosso la protezione del patrimonio culturale immateriale fornendo sovvenzioni agli eredi e assistenza nella realizzazione di marchi artigianali tradizionali, come riferito da Liu Bin, portavoce del Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism.

Nel 2021, sono stati elencati diciotto patrimoni culturali immateriali locali come elementi nazionali rappresentativi, tra cui le tradizionali tecniche di produzione di frutta conservata.

Per rendere il patrimonio culturale immateriale più 'tangibile' al pubblico, l'ufficio ha progettato il 'Viaggio lungo l'asse centrale di Pechino', incoraggiando le aziende come la Beijing Enamel Factory a creare basi adatte per questo tipo di esperienze.

L'ufficio ha inoltre pubblicato molti itinerari turistici a tema Olimpiadi invernali e sulla Grande Muraglia, offrendo selezioni stagionali al pubblico, nonché l'opportunità di apprezzare i Giochi e di usufruire di servizi di tour invernali per il tempo libero, ha notato il portavoce.

Molteplici attività, tra cui mostre, conferenze e un festival dello shopping per i marchi del patrimonio culturale immateriale di Pechino, saranno tenute nella capitale quest'anno, secondo quanto riferito da Liu.

A oggi, ci sono 92 eredi del patrimonio culturale immateriale rappresentativi a livello nazionale e 242 eredi rappresentativi a livello comunale a Pechino. (XINHUA)