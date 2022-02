Pechino 2022: Malec colpita dall'ospitalità cinese

(XINHUA) - ZAGABRIA, 13 FEB - In quanto veterana delle Olimpiadi invernali, la sciatrice di fondo croata Vedrana Malec è rimasta stupita dall'ospitalità e dalla cordialità riscontrate a Pechino, nonché dalle macchine e dai robot in stile Star Wars che lavano i pavimenti e che servono cibo.

TUTTO FUNZIONA A MERAVIGLIA "Qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, i cinesi se ne occupano subito", ha affermato venerdì a Xinhua Malec, una dei sette atleti che rappresentano la Croazia, "sono tutti sorridenti e gentili".

Giovedì, Malec ha gareggiato nella corsa campestre di 10 km e si stava preparando per la sfida di 30 km. Nonostante abbia gareggiato a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, non ha ancora ottenuto nessuna medaglia. (SEGUE)