Pechino 2022: Malec colpita dall'ospitalità cinese (3)

(XINHUA) - ZAGABRIA, 13 FEB - Malec ha inoltre aggiunto che non dimenticherà mai la volontaria cinese della squadra croata di sci di fondo, Karolina, una studentessa di studi croati a Pechino: "adora il calciatore croato Luka Modric e tutta la squadra nazionale di calcio del mio Paese. Sa tutto di loro e anche di altri atleti croati, come il tennista Goran Ivanisevic".

Karolina è interessata ai proverbi popolari in Croazia, così Malec gliene ha insegnato uno: 'si sta bene ovunque, ma mai come a casa'. In cambio, Karolina ha insegnato a Malec e al resto della squadra alcuni proverbi in cinese.

A causa della pandemia, Malec e la sua squadra non hanno potuto visitare il centro di Pechino e i siti storici, né andare alla Grande Muraglia: "molti dei miei compagni di squadra croati sono qui per la prima volta e sono molto dispiaciuti che le circostanze non permettono loro di visitare questo bellissimo Paese". (XINHUA)