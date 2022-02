Pechino 2022: Malec colpita dall'ospitalità cinese (2)

(XINHUA) - ZAGABRIA, 13 FEB - "Appena arrivata qui, sono rimasta subito colpita da come tutto sembra funzionare perfettamente. Sapevamo che ci sarebbe stata una procedura di check-in ed eravamo un po' preoccupati, ma è stato un gioco da ragazzi", ha scritto Malec.

Quando ha avuto bisogno di aiuto tecnico con la sua attrezzatura da sci, ha ricevuto assistenza immediatamente, ha ricordato, aggiungendo che era chiaro come gli organizzatori si fossero preparati per qualsiasi eventualità con largo anticipo.

SERVIZI HIGH-TECH E AMICIZIA Descrivendo il villaggio olimpico come "bello" e "ben organizzato", Malec è rimasta anche colpita dai servizi high-tech: "macchine che assomigliano ai personaggi di Star Wars lavano i pavimenti e i robot servono il cibo. La Cina ha progredito molto rispetto all'Europa in termini di tecnologia all'avanguardia". (SEGUE)