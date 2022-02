Pechino 2022: intensa nevicata colpisce Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - Il Beijing Meteorological Observatory ha emesso un'allerta gialla per nevicata intensa alle 12:55 di oggi, con un livello superiore a 4 millimetri in città e in aumento.

Gli atleti internazionali che competono alle Olimpiadi invernali in corso e la popolazione locale a Pechino al loro risveglio oggi hanno trovato la città innevata, dal momento che ha iniziato a nevicare nella prima mattinata.

L'allerta è passata da blu nelle prime ore del mattino a gialla ed entro le 5 di domani mattina la neve accumulata dovrebbe raggiungere i 6 millimetri nella maggior parte della città e più di 10 millimetri in alcune zone del nord e dell'ovest.

Zhang Yingxin, il capo previsore dell'osservatorio comunale, ha riferito oggi che la nevicata si attenuerà gradualmente dopo le 3 di domani notte. Inoltre, si prevede una temperatura di meno 6 gradi in serata, e una massima a -2 durante il giorno, secondo l'osservatorio. (SEGUE)