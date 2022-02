Pechino 2022: BOCOG, 'finora è andato tutto liscio'

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - Le Olimpiadi di Pechino sono proseguite senza intoppi nella seconda settimana di gara, come ha affermato Yang Shu'an, vice presidente del Beijing Organizing Committee for the 2022 Olympic Winter Games (Bocog).

Yang ha riferito che prima del weekend tutte le competizioni sono state completate con successo come previsto, tranne la discesa libera maschile di sci alpino, che è stata posticipata dal 6 al 7 febbraio a causa delle condizioni meteorologiche.

Sebbene le forti nevicate di Yanqing a Pechino e Chongli a Zhangjiakou abbiano causato i rinvii delle qualifiche del freeski slopestyle femminile e dello slalom gigante maschile di oggi, Yang ha spiegato che il Bocog era pronto per questo tipo di evenienza.

"Due giorni fa siamo riusciti a calcolare con precisione a che ora e quanto avrebbe nevicato in ciascuna delle sedi e così abbiamo inviato le allerte per tempo", ha riferito Yang in una conferenza stampa di oggi, "dall'inizio della competizione, il servizio meteo ha fornito previsioni meteorologiche accurate per i Giochi e questo è particolarmente importante per il buon funzionamento della gara". (SEGUE)