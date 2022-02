Pechino 2022: BOCOG, 'finora è andato tutto liscio' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - Yang ha inoltre aggiunto che tutte le sedi sono rimaste in buone condizioni, fornendo la migliore piattaforma affinché gli atleti possano mostrare il proprio livello: "abbiamo preparato tutto alla perfezione".

"Vorrei inoltre sottolineare che le squadre di ogni sede hanno saputo agire bene in termini di trattamento degli infortuni. Il Genting Snow Park e il National Alpine Skiing Centre hanno utilizzato gli elicotteri per trasferire rapidamente gli atleti infortunati. Le squadre mediche della sede hanno dimostrato alti livelli di professionalità nel trattamento sul posto, il che è stato riconosciuto e applaudito dai partecipanti," ha precisato Yang.

Nelle dure competizioni di Pechino sono stati superati vari record olimpici e sono stati raggiunti due nuovi record mondiali, rispettivamente nello short track e nel pattinaggio di velocità, ha affermato Yang.

I Giochi attirano inoltre un'enorme attenzione da tutto il mondo. Il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams ha riferito che Pechino 2022 ha ricevuto visualizzazioni record a livello mondiale.

"In Cina, alla data di venerdì 11 febbraio, è stato seguito un totale di 2,05 miliardi di ore di trasmissioni televisive su Pechino 2022, il 15% in più rispetto a PyeongChang 2018 e Sochi 2014 messi insieme. Negli Stati Uniti, la Nbc cha rilevato che i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono i Giochi Olimpici Invernali più visti di sempre con 2,23 miliardi di minuti visualizzati", ha concluso Adams. (XINHUA)