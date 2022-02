Cina: progressi Asse Centrale in lista UNESCO

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - Pechino ha fatto progressi nella richiesta di inserire il proprio Asse Centrale nella lista dei siti del patrimonio culturale mondiale, come ha riferito oggi un portavoce dell'ufficio del patrimonio culturale della città.

Secondo un piano d'azione triennale sulla conservazione dell'Asse Centrale, i progetti relativi alla protezione dei reperti culturali, al miglioramento dell'ambiente e al trasferimento dei residenti stanno avanzando bene, come spiegato da Liu Hongchang, portavoce del Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau, in una conferenza stampa.

"La nostra bozza di candidatura è stata presentata al Centro del patrimonio mondiale per la revisione prima del previsto", ha detto Liu.

Una serie di eventi, tra cui l'Asian Dialogue for Cultural Heritage Conservation e la 44esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, sono stati tenuti con successo per la promozione internazionale dell'Asse Centrale, ha spiegato Liu.

L'Asse Centrale di Pechino è lungo 7,8 chilometri; inizia nel sud della città in corrispondenza del Yongding Gate e termina con la Torre del Tamburo e il Campanile a nord. La maggior parte degli edifici significativi della città vecchia della capitale si trovano lungo questo asse. (XINHUA)