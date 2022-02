Cina: livello record uccelli acquatici

(XINHUA) - CHANGSHA, 13 FEB - Un record di 404.000 uccelli acquatici di 74 varietà è stato individuato nel lago Dongting, il secondo lago d'acqua dolce più esteso del Paese, nella provincia cinese centrale dell'Hunan, secondo le autorità locali.

Delle 74 varietà, 447 uccelli di 5 specie sono sotto la protezione di prima classe in Cina e 25.000 esemplari di altre 12 specie sono sotto la protezione di seconda classe, secondo il dipartimento forestale provinciale.

Un totale di 140 cicogne nere selvatiche è stato inoltre avvistato in una riserva naturale nella città di Yueyang, nella stessa provincia, la più grande popolazione di questa specie mai segnalata in Cina. (XINHUA)