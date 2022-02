Cina: calo quota mercato marchi Mpv

(XINHUA) - PECHINO, 13 FEB - I marchi di proprietà cinese hanno registrato un lieve calo nella loro quota del mercato di veicoli multiuso (Mpv) del Paese nel 2021, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Le vendite dei marchi Mpv di proprietà cinese sono diminuite dello 0,3% su base annua per un totale di 720.000 unità l'anno scorso, rappresentando il 68,3% delle vendite totali di tali veicoli nel Paese.

La loro quota di mercato è diminuita di 0,3 punti percentuali dal 2020.

Le vendite dei primi 10 modelli Mpv in Cina hanno raggiunto le 597.000 unità, pari all'82,9% del totale. (XINHUA)