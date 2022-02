Cina: acqua riciclata, soluzione per scarsità idrica

(XINHUA) - HEFEI, 13 FEB - Dopo aver parcheggiato la sua auto in una stazione di autolavaggio self-service all'interno di un parco cittadino, Tao Hui ha usato il suo telefono per scansionare un codice QR e subito dopo l'acqua è sgorgata da una pompa di lavaggio.

"Si tratta di acqua riciclata ed è un servizio molto diffuso qui", ha spiegato Tao, che abita nella città di Suzhou nella provincia dell'Anhui in Cina orientale, "è un sistema economico e rispettoso dell'ambiente".

Suzhou ha sofferto a lungo di scarsità idrica e l'utilizzo di acqua rigenerata ha fornito una soluzione efficace.

"Le acque reflue domestiche vengono trasformate in acqua rigenerata e un totale di 140.000 tonnellate di tale risorsa idrica viene utilizzata in città ogni giorno. Di queste, 100.000 tonnellate vengono immesse nei fiumi per il rifornimento idrico, 30.000 tonnellate impiegate come acqua industriale e 10.000 tonnellate come acqua municipale", ha precisato Zhu Congshen, vice direttore del centro servizi per la gestione del paesaggio di Suzhou.

Oltre alla stazione di lavaggio auto, due strutture a forma di elefante nel parco cittadino forniscono acqua riciclata agli irrigatori stradali e ai camion dei pompieri. La stessa acqua è usata per la fontana, nei bagni pubblici e per alimentare il fiume che attraversa il parco. (SEGUE)