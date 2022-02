Cina: acqua riciclata, soluzione per scarsità idrica (3)

(XINHUA) - HEFEI, 13 FEB - Una piattaforma di big data dell'impianto ha contribuito a migliorare ulteriormente la gestione dell'acqua bonificata e a ottimizzarne l'impiego.

"Con questa piattaforma, possiamo monitorare la qualità dell'acqua e rilevare il flusso nelle condutture. Usiamo le videocamere per verificare le condizioni delle diverse prese d'acqua e distribuire i compiti tra i nostri dipendenti in modo tempestivo", ha aggiunto Cheng.

Secondo un documento emesso congiuntamente da 10 dipartimenti governativi a gennaio, la Cina migliorerà le capacità di trattamento delle acque reflue e i processi di conversione di tali acque in risorse. Entro il 2025, nelle città che soffrono di scarsità idrica, più del 25% del totale delle acque di scarico trattate dovrebbe essere impiegato come acqua riciclata.

"Rispetto allo sviluppo di altre risorse idriche, il riciclaggio dell'acqua rigenerata ha sia vantaggi economici sia ambientali", ha concluso Cheng. (XINHUA)