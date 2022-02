Cina: acqua riciclata, soluzione per scarsità idrica (2)

(XINHUA) - HEFEI, 13 FEB - Zhu ha sottolineato inoltre che a Suzhou sono state costruite quattro condutture di acqua bonificata, per un totale di 32,4 chilometri: "forniscono circa 36 milioni di tonnellate di acqua al fiume ogni anno".

Una serie di serbatoi con diverse funzioni è stata realizzata come parte di un impianto di riciclaggio idrico, situato vicino all'impianto di trattamento delle acque reflue di Suzhou sud. Le acque reflue vengono trasformate in acqua rigenerata dopo un processo complicato che comprende la sedimentazione, la filtrazione e la disinfezione.

"Questo impianto è capace di gestire 160.000 tonnellate di acque reflue ogni giorno e l'acqua trattata viene utilizzata nei sistemi di raffreddamento industriale e nell'irrigazione del paesaggio urbano", ha specificato Cheng Xiaoxiong, direttore generale della società che gestisce l'impianto. (SEGUE)