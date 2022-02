Uno sguardo verso la Cina attraverso Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Quando Gu Ailing ha gareggiato per la sua prima medaglia d'oro olimpica a Shougang nel Big Air nella giornata di martedì, l'immagine dei cerchi olimpici, delle torri di raffreddamento in stile steampunk e degli 'sciatori volanti' ha stupito il mondo.

Creata riconvertendo l'ex parco industriale per il ferro e l'acciaio del gruppo Shougang, la sede sportiva dispone di uno sfondo differente da qualsiasi altro e incorpora la visione della Cina di sviluppo sostenibile per ospitare i Giochi.

Pechino 2008 ha fornito alla vecchia acciaieria l'opportunità di trasferirsi e convertirsi. I silos sono attualmente gli uffici del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Pechino; una vecchia officina è diventata la base di allenamento sul ghiaccio per la squadra nazionale cinese; l'imponente trampolino per lo sci freestyle è stato costruito accanto alle torri di raffreddamento.

Nel perseguire lo sviluppo verde, la 'due volte città olimpica' si impegna anche per presentare dei Giochi più aperti, inclusivi e allegri per gli atleti, i volontari e gli spettatori.

APPROCCIO PIÙ VERDE Sotto un cielo limpido e azzurro, le lontane colline della periferia di Pechino sono chiaramente visibili, a testimonianza della migliore qualità dell'aria della capitale.

Negli ultimi anni, la regione di Pechino-Tianjin-Hebei e le aree circostanti hanno accelerato la ristrutturazione dell'industria, dell'energia e dei trasporti, oltre ad aver compiuto sforzi a livello globale con lo scopo di monitorare l'inquinamento atmosferico.

Come risultato, la concentrazione media di sostanze inquinanti Pm2.5 a Pechino è diminuita da 89,5 microgrammi per metro cubo nel 2013 a 33 microgrammi per metro cubo nel 2021, e il numero di giorni di forte inquinamento in un anno è sceso da 58 a 8, stando ai dati del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. (SEGUE)