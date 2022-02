Uno sguardo verso la Cina attraverso Pechino 2022 (5)

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Pechino ha annunciato ufficialmente al Cio la sua nomination quale città candidata per i Giochi Olimpici Invernali del 2022 nel 2013, anno in cui la nazione ha anche proposto l'iniziativa Belt and Road, una grande piattaforma per la cooperazione internazionale sullo sviluppo.

Da allora, la visione della Cina per un'ulteriore apertura è stata coerente con gli sforzi della nazione per ospitare la sua prima Olimpiade Invernale. Dalle attrezzature per la fornitura di energia alla tecnologia per la produzione del ghiaccio, il Paese ha esteso il proprio caloroso benvenuto alle imprese straniere quali figure indispensabili nella storia delle Olimpiadi Invernali della nazione.

"Abbiamo una forte fiducia nel mercato cinese", ha affermato Tetsuro Homma, vice presidente esecutivo di Panasonic Corporation, fornitore dei servizi tecnici per le sedi di Pechino 2022 e la trasmissione dei Giochi.

Dal momento che la Cina ha rispettato l'impegno di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali, stimolando il boom nel perseguire uno stile di vita più sano, le imprese globali hanno notato un enorme mercato per le discipline su neve e ghiaccio.

Il marchio tedesco di abbigliamento invernale Bogner ha annunciato una joint venture con il gruppo cinese di abbigliamento Bosideng alla fine dello scorso anno e questa alleanza porterà all'istituzione di una presenza digitale e all'apertura di 80 negozi nei prossimi cinque anni.

La passione attualmente in corso nei confronti della mascotte a forma di panda è esattamente il risultato del successo della Cina nell'introdurre gli sport invernali a un maggior numero di persone, ha condiviso Zhao Weidong, portavoce del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2022. (XINHUA)