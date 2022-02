Uno sguardo verso la Cina attraverso Pechino 2022 (4)

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - La nuova generazione di atleti cinesi è ottimista in merito ai risultati e si concentra per la maggior parte sul godersi l'esperienza.

"Divertiti!" È quello che Su ha consigliato a Gu Ailing, che avrebbe poi gareggiato in una finale con i migliori atleti del mondo. "Fai del tuo meglio e riceverai sicuramente dei risultati meravigliosi", ha condiviso Su, mostrando fiducia e vivacità nei confronti della competizione.

Un atteggiamento simile è stato adottato anche dagli utenti cinesi in rete. "Va tutto bene, hai già fatto del tuo meglio", si legge in un commento sul sito di microblogging nazionale Sina Weibo, dopo che l'atleta cinese Ren Ziwei non è riuscito ad entrare nella finale maschile dei 1500m di short track speed skating nella giornata di mercoledì.

CINA PIÙ APERTA E INCLUSIVA Il tesoro nazionale cinese, il panda, è stato scelto ancora una volta come mascotte. Bing Dwen Dwen ha rapidamente costruito una 'fan-base' in tutto il mondo. Il principe Alberto II di Monaco, padre di due gemelli, ha ricevuto la mascotte Bing Dwen Dwen a Pechino e ne ha richiesta un'altra per i suoi figli.

Cao Xue, presidente del team di design della mascotte, non si aspettava tanta passione nei confronti del proprio lavoro.

Ciò che rende Bing Dwen Dwen differente dalle mascotte precedenti è il suo 'guscio' di ghiaccio. Stando all'introduzione sul sito ufficiale delle Olimpiadi, la mascotte rappresenta "l'ospitalità della Cina nei confronti di atleti e spettatori".

"Bing Dwen Dwen è un design che abbiamo creato per il mondo e per il futuro", ha spiegato Cao, "sotto il guscio di ghiaccio della mascotte si nasconde morbidezza e calore".

Dietro l'idea di Bing Dwen Dwen vi sono gli oltre 20 anni di vita del suo creatore nella Cina meridionale, a Guangzhou, pioniere della riforma e dell'apertura del Paese alla fine degli anni '70. L'apertura e l'inclusività della città hanno ispirato il design, ha precisato Cao. (SEGUE)