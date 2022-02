Uno sguardo verso la Cina attraverso Pechino 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - GIOCHI PIÙ ALLEGRI Sin dai primi momenti della cerimonia di apertura, Pechino 2022 è stata un'esperienza indimenticabile per gli spettatori e gli atleti.

Leon Vockensperger, uno snowboarder tedesco, ha condiviso il proprio entusiasmo per la cerimonia di apertura con un video postato sui canali social, nella cui didascalia si legge: "Ricorderò questo momento per il resto della mia vita". Il filmato lo ha mostrato battere il pugno con un volontario nella sua marcia nello stadio.

Nell'arena sportiva, momenti calorosi e commoventi hanno parzialmente distolto l'attenzione dalle competizioni adrenaliniche.

Ad esempio, dopo aver ottenuto una storica medaglia d'argento nello snowboard slopestyle, lo snowboarder diciassettenne cinese Su Yiming ha deciso di dare sia al campione Max Parrot che al vincitore della medaglia di bronzo Mark McMorris un grande abbraccio, condividendo la sua gioia con i due atleti canadesi che Su considera suoi 'idoli ed eroi'.

La solidarietà tra gli atleti ha riscosso un enorme plauso da parte degli utenti della Cina.

Indipendentemente dai confini e dalle nazionalità, i cinesi hanno applaudito ogni atleta che ha tagliato il traguardo nelle gare di sci di fondo. Si aspettavano che il pattinatore di figura giapponese Yuzuru Hanyu realizzasse il quadruplo axel apparentemente impossibile e hanno rivolto commenti esaltanti al norvegese Birk Ruud, medaglia d'oro nel freeski maschile di big air, per aver preso la bandiera della propria nazione nel salto finale.

Quale sede ospitante dei Giochi, la Cina ha sostenuto un valore scientifico, sano e aperto nella partecipazione alle Olimpiadi. Nonostante il vantaggio di essere 'a casa propria', il Paese ha deciso di non fissare alcun obiettivo, né quota di medaglie per gli atleti cinesi, una mossa ritenuta rappresentante delle aspirazioni del popolo asiatico e coerente con lo spirito olimpico. (SEGUE)