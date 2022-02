Uno sguardo verso la Cina attraverso Pechino 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Oltre ai cieli blu, vi è anche l'elettricità verde.

Il progetto di test e dimostrazione della rete a corrente continua flessibile di energia rinnovabile di Zhangbei garantisce una fornitura di elettricità green al 100% alle tre zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou.

Dall'inizio dell'approvvigionamento elettrico verde all'inizio del 2019 fino alla chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, si prevede che il piano porti ad un risparmio di 128.000 tonnellate di carbone per la combustione, riducendo anche le emissioni di anidride carbonica di 320.000 tonnellate.

Ma non è tutto. Non solo la Cina ha ridotto le emissioni di gas serra, ma ne ha anche fatto buon uso. Cinque delle nove piste di ghiaccio nelle sedi di gara dei Giochi utilizzano Co2 per la creazione del ghiaccio, segnando così la prima volta in cui il sistema di refrigerazione naturale ad anidride carbonica viene impiegato alle Olimpiadi.

Song Jiafeng, ingegnere del progetto relativo al National Speed Skating Oval, ha rivelato che l'utilizzo di anidride carbonica come refrigerante può aumentare l'efficienza della produzione del ghiaccio del 30% e risparmiare circa due milioni di kilowatt di elettricità all'anno.

Questa pratica ha ottenuto il plauso del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e Pierre Ducrey, direttore del Cio per le operazioni dei Giochi Olimpici, ha considerato la scelta di Pechino come una "decisione importante e responsabile".

La scelta sarà una risorsa molto forte al fine di sostenere le ambizioni e gli impegni di sostenibilità di Pechino 2022 relativamente alle infrastrutture delle sedi olimpiche, ha precisato Ducrey. (SEGUE)