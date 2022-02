Pechino 2022: vasta offerta servizi per gli atleti

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Gli atleti sono sempre stati al centro delle Olimpiadi, e i Giochi Invernali di Pechino 2022 non stanno risparmiando alcuno sforzo per garantire che tutti i concorrenti possano offrire le proprie migliori prestazioni, ha affermato Shen Qianfan, direttore generale del dipartimento di pianificazione e funzionamento del villaggio degli organizzatori Bocog di Pechino 2022.

Il ristorante aperto 24 ore su 24 è uno dei luoghi più popolari del villaggio olimpico, con gli atleti che condividono sui social media i momenti in cui gustano piatti tradizionali cinesi.

"I piatti più gettonati sono i ravioli e l'anatra arrosto alla pechinese. Nell'ora di punta, abbiamo servito fino a 80 anatre arrosto", ha comunicato Shen.

I servizi legati al cibo e alla ristorazione per i Giochi Olimpici sono molto complessi. Gli organizzatori hanno impiegato quasi due anni per mettere a punto il menu destinato agli atleti a seguito della cooperazione e della consultazione con gli esperti di nutrizione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio).

"Gli atleti e gli esperti prestano maggiore attenzione ai valori nutrizionali degli alimenti, ad esempio quante calorie per 1.000 grammi, quanti grassi, quali sono i potenziali allergeni nei cibi, in particolare per gli sportivi di punta.

Seguono diete molto rigide. Talvolta scherziamo tra di noi dicendo che mangiano con le calcolatrici in mano", ha spiegato Shen, continuando: "per i campioni con esigenze alimentari particolari seguiamo le indicazioni degli esperti del Cio in materia di cibo e bevande". (SEGUE)