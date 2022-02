Pechino 2022: vasta offerta servizi per gli atleti (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Oltre alla ristorazione, il Bocog ha preso in considerazione anche le esigenze per il settore dell'intrattenimento. Shen ha illustrato: "il centro di intrattenimento è di oltre 1.000 metri quadrati e vanta tavoli da biliardino e da biliardo. Proponiamo inoltre strutture di intrattenimento molto tecnologiche, come ad esempio un simulatore in 4d delle profondità marine e uno che riproduce la cabina di un'astronave, quindi la scelta è molto vasta".

Nel villaggio, vi è un'area dimostrativa della cultura tradizionale cinese, oltre ad un angolo in cui gli atleti possono provare la medicina tradizionale cinese. Il direttore ha aggiunto: "speriamo che il villaggio possa essere un luogo in cui tutti sono in grado di condividere e di godere della cultura altrui".

Infine sono anche presenti un ambulatorio completo con 18 reparti tra cui trattamenti medici, odontoiatria e consulenza psicologica e i servizi di emergenza sanitaria sono disponibili 24 ore su 24. Nella piazza del villaggio olimpico gli atleti possono anche trovare servizi di lavanderia, minimarket e caffetterie. (XINHUA)