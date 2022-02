Pechino 2022: oro al cinese Gao con un nuovo record

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Il cinese Gao Tingyu ha ottenuto oggi la medaglia d'oro nei 500m di pattinaggio di velocità maschile con un nuovo record olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022.

Il ventiquattrenne ha vinto con un tempo di 34,32 secondi, battendo così il precedente record olimpico di 34,41 stabilito dal norvegese Haavard Holmefjord Lorentzen ai Giochi di PyeongChang 2018.

La medaglia di Gao è la prima d'oro per la Cina nella storia dei Giochi Olimpici maschili nella categoria del pattinaggio di velocità.

"È veramente un sogno che si avvera", ha esclamato Gao, che si è avvolto nella bandiera nazionale della Cina in lacrime tra i fragorosi applausi e il tifo degli spettatori che si sono alzati in piedi al National Speed Skating Oval, soprannominato 'Ice Ribbon'.

"L'ho detto e l'ho fatto", ha affermato Gao, aveva deciso di combattere per cambiare il colore della propria medaglia dopo aver ottenuto un bronzo nei 500m ai Giochi di PyeongChang.

"Ho davvero apprezzato gli sforzi degli ultimi anni del mio allenatore Liu Guangbin. È stato così dedito che non ha avuto nemmeno tempo per la sua famiglia", ha aggiunto il campione.

Parlando del superamento del record olimpico, Gao ha scherzato: "è vergognoso vincere l'oro senza battere un record olimpico all'Ice Ribbon".

L'arena di ghiaccio è stata testimone di otto nuovi traguardi olimpici e di un record mondiale in otto differenti eventi dall'inizio delle gare di pattinaggio di velocità il 5 febbraio.

Cha Min-kyu della Repubblica di Corea ha conquistato l'argento in 34.39 secondi, mentre il giapponese Wataru Morishige si è piazzato in terza posizione con un tempo di 34.49 secondi.

I quarti di finale dell'inseguimento a squadre maschile e la finale dei 500 metri femminili sono previsti per la giornata di domani. (XINHUA)