L'ultracentenaria italiana Pirelli prospera in Cina

(XINHUA) - SHANGHAI, 12 FEB - Al quinto anno lavorativo a Shanghai, Giuliano Menassi ha scelto di rimanere in Cina per il Festival di Primavera.

In qualità di vicepresidente senior per la regione Asia-Pacifico del rinomato produttore italiano di pneumatici Pirelli, Giuliano Menassi ha inoltre celebrato il 150° compleanno dell'azienda con spirito di festa.

Il 28 gennaio ha segnato il 150° anniversario dell'istituzione della Pirelli con sede a Milano, e la compagnia ha deciso di svolgere una festa a Shanghai. Con un grande schermo illuminato a Lujiazui che recitava '150 anni di anniversario di Pirelli' e 'Buon compleanno', la società ha espresso tutta la propria fiducia nei confronti del mercato cinese.

La Pirelli opera in Cina dal 2005 con un impianto di produzione di pneumatici installato per la prima volta nella provincia dello Shandong, nell'area orientale del Paese.

"La Cina è un mercato estremamente dinamico", ha spiegato Menassi, "oltre che uno dei nostri mercati chiave per la crescita, e di conseguenza lo prendiamo sempre molto sul serio".

Avendo lavorato per la Pirelli per 35 anni, Menassi ha ricoperto incarichi in diversi Stati e regioni, ma i consumatori cinesi lo hanno profondamente colpito.

"La loro domanda sta guidando lo sviluppo delle industrie di consumo globali, in particolare quella dei veicoli elettrici", ha precisato l'italiano. Anche la Pirelli ha applicato la propria tecnologia di produzione di pneumatici per veicoli elettrici nella catena industriale locale cinese.

Ning Gaoning, presidente della società chimica cinese Sinochem Group, ha rivelato che le attività della Pirelli in Cina hanno raggiunto un notevole sviluppo a seguito degli investimenti di Sinochem nel 2015.

Attualmente, l'azienda vanta tre fabbriche e un centro di ricerca e sviluppo nella nazione asiatica e, concentrandosi sulla produzione di pneumatici di fascia alta, ha localizzato una produzione di tecnologie all'avanguardia.

In occasione della quarta edizione del China International Import Expo del 2021, la Pirelli ha inoltre partecipato con il proprio sistema Cyber Tyre di recente sviluppo, in grado di fornire alle auto un senso tattile, consentendo loro di identificare o prevedere situazioni potenzialmente pericolose e permettendo ai veicoli di intervenire tempestivamente.

"I cambiamenti e la velocità di innovazione del mercato cinese hanno portato la Pirelli a presentare continuamente nuove tecnologie, prodotti e servizi", ha dichiarato Menassi.

L'azienda ha inoltre tratto benefici della resilienza dell'economia cinese a seguito dell'avvento della pandemia. Dal momento che la Cina si è rapidamente ripresa dal Covid-19, le fabbriche nel Paese hanno supportato le performance dell'azienda.

"La Cina non è solo un motore importante per il rilancio dell'economia globale, ma anche una terra promettente in cui le imprese possono svilupparsi", ha concluso Menassi, aggiungendo che la Pirelli cercherà di celebrare ulteriori compleanni nella nazione asiatica. (XINHUA)