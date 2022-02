La Cina riscoperta la cultura della tigre a Licheng

(XINHUA) - TAIYUAN, 12 FEB - Con l'arrivo dell'Anno della Tigre, una contea nella provincia dello Shanxi, in Cina settentrionale, è tornata sotto i riflettori per via della propria millenaria cultura del grande felino.

La contea di Licheng, nello Shanxi orientale, è situata nel luogo in cui un tempo sorgeva l'antico Regno Li della dinastia Shang (1600-1046 a.C.), i cui abitanti veneravano le tigri: un sentimento rimasto viva in questa contea di circa 134.000 abitanti.

Kristina Radchenko, originaria della Russia, lavora nella vicina cittadina di Changzhi ed è curiosa dalla cultura della tigre di Licheng, al punto da viaggiare nella contea poco prima del Festival di Primavera.

Il Museo della Tigre di Licheng è stata la prima tappa di Radchenko, che all'ingresso è stata attratta da una foto di un felino di giada con artigli affilati e la bocca spalancata come durante la caccia.

Un addetto del museo ha rivelato a Radchenko che la tigre di giada risale a circa 3.000 anni fa e il suo ritrovamento durante gli scavi nel 2006 nell'area circostante ha sostenuto ulteriormente la tesi relativa all'esistenza del Regno Li e al culto dei totem da parte dei residenti di un tempo.

All'interno della mostra, Radchenko si è immediatamente innamorata di una serie di tigri in stoffa fatte a mano: una perfetta rappresentazione della cultura della Tigre, che integra il tradizionale taglio della carta al ricamo e ad altre forme d'arte.

Con grandi occhi rotondi, motivi colorati sulla testa e un corpo paffuto, la Tigre di Lihou fonde la maestosità del grande felino con la dolcezza, rendendola ampiamente popolare, soprattutto tra i più piccoli. (SEGUE)