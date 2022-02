La Cina riscoperta la cultura della tigre a Licheng (3)

(XINHUA) - TAIYUAN, 12 FEB - Nel villaggio Beiguihua della contea, la 51/enne Li Jingfen è impegnata a creare 'code di tigre' nel suo salotto. Opera da 12 nella produzione delle tigri, che le consente di avere un reddito superiore ai 1.000 yuan al mese oltre a quello da lavoro agricolo.

Guo Lei, direttore del dipartimento di cultura e turismo della contea di Licheng, ha aggiunto che sono oltre 500 i professionisti che attualmente producono le Tigri di Lihou, un dato che rende quest'industria relativamente significativa per la spinta alla rivitalizzazione rurale locale.

Circa 50.000 unità di felini in stoffa vengono creati ogni anno, portando un reddito extra per famiglia di oltre 10.000 yuan, ha proseguito Guo.

Avendo vissuto in Cina per cinque anni, Radchenko è rimasta colpita dal forte senso di orgoglio del popolo cinese nei confronti della propria radicata cultura: "A tutti viene insegnato fin dall'infanzia l'importanza di preservare e rispettare la storia millenaria", dice.

Un viaggio in una piccola contea come Licheng ha ulteriormente rafforzato la comprensione della ragazza russa.

Nella scuola materna locale, i bambini intonavano una canzone popolare sulla Tigre di Lihou, composta dai propri insegnanti con l'obiettivo di trasmettere loro questo patrimonio unico in modo divertente e naturale.

"La cultura cinese è incredibile. Quasi ogni singola città, villaggio, strada e casa porta con sé un passato indimenticabile", confessa Radchenko. (XINHUA)