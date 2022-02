La Cina riscoperta la cultura della tigre a Licheng (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 12 FEB - Le esposizioni nel museo illustrano l'evoluzione dell'artigianato della Tigre di Lihou.

Radchenko ha notato che il loro aspetto è diventato più semplice e sempre più alla moda nei tempi moderni e persino il materiale di riempimento è cambiato passando dalla segatura al cotone.

Nel 1998, anch'esso Anno della Tigre, il grande animale di Lihou ha dominato i francobolli dello zodiaco emessi dalla China Post, facendogli così guadagnare popolarità sia in Cina che altrove. Dieci anni dopo, la Tigre di Lihou è stata inserita nel patrimonio culturale immateriale della nazione asiatica.

Da allora, gli ordini di tale giocattolo e dei relativi prodotti hanno iniziato a riversarsi a Licheng, spingendo un maggior numero di artisti e lavoratori popolari a unirsi all'industria.

Li Xiaomei è un erede dell'artigianato della Tigre di Lihou e nel suo studio Radchenko ha trovato una serie di cappelli e scarpe con disegni di teste del felino, tutte pensate per i più piccoli.

"Le Tigri di Lihou sono le nostre mascotte. Speriamo che i nostri bambini crescano forti e coraggiosi come le tigri", dice Li, aggiungendo che l'usanza è profondamente radicata a Licheng.

L'artigiano ha mostrato alla sua nuova amica russa i passi per creare una Tigre di Lihou, tra cui il disegno del modello, la fase della personalizzazione e della cucitura, e quella dell'imbottitura con il cotone prima di aggiungere altre componenti sul muso dell'animale.

Radchenko non vedeva l'ora di creare una tigre di Licheng tutta sua. Sotto la guida paziente di Li, è riuscita ad incollare un paio di occhi scintillanti e a cucire le sopracciglia sul muso del felino blu.

Negli ultimi tre mesi, Li ha ricevuto ordini per oltre 200.000 yuan (circa 31.407 dollari) e al fine di accelerare la produzione ha assunto più di 100 lavoratori, la maggior parte dei quali donne.

"Più famose diventano le Tigri di Lihou, più le donne del posto possono guadagnarsi da vivere", ha rivelato Li a Radchenko.

Per migliorare l'efficienza e garantire la qualità, molti operai si concentrano sulla produzione di una sola parte del manufatto, e sono liberi di svolgere il proprio lavoro da casa. (SEGUE)