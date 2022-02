Covid: 40 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 40 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 30 sono emerse nel Guangxi e le restanti nel Liaoning, come precisato dall'ente nel consueto bollettino quotidiano.

La commissione ha inoltre riferito di 59 nuovi contagi importati in 9 suddivisioni a livello provinciale, aggiungendo che nella giornata di ieri a Shanghai è stato riportato un caso sospetto proveniente dall'esterno, mentre non vi è stato alcun nuovo decesso correlato al virus.

Sempre ieri sono emersi inoltre 41 asintomatici provenienti dall'esterno.

All'11 febbraio il totale dei contagi confermati di Covid-19 in Cina continentale, che comprende sia i casi locali che quelli importati, ha raggiunto quota 106.863, con 1.436 pazienti ancora in terapia, di cui 6 in condizioni gravi.

Da inizio pandemia, in Cina continentale, sono 4.636 le persone che hanno perso la vita a causa del virus. (XINHUA)