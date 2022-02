Cina: calo delle vendite di escavatori a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - I principali produttori cinesi di escavatori hanno notato un calo in termini di vendite nel mese di gennaio. È quanto emerge dai dati della China Construction Machinery Association, che mostrano come i 26 principali produttori di escavatori del Paese hanno venduto un totale di 15.607 unità nei primi 31 giorni del 2022, in calo del 20,4% su base annua.

Le vendite interne dell'attrezzatura sono diminuite del 48,3% rispetto al 2021 arrivando a 8.282 unità, mentre le esportazioni di escavatori sono aumentate del 104,9% rispetto all'anno precedente con 7.325 unità nel mese di gennaio. (XINHUA)