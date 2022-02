Cina al lavoro per aumentare occupazione laureati

(XINHUA) - PECHINO, 12 FEB - Le autorità cinesi hanno emesso una circolare con l'obiettivo di promuovere l'occupazione dei laureati sostenendo l'imprenditorialità.

Dal documento rilasciato congiuntamente da otto dipartimenti, tra cui la National Development and Reform Commission, emerge che il Paese mira a fornire 2 milioni di opportunità lavorative di alta qualità per i laureati nel 2022.

Verranno istituite un totale di 212 basi a livello nazionale dedicate all'imprenditoria di massa e all'innovazione, e saranno lanciate campagne ad hoc per creare maggiori opportunità.

Nella circolare si legge che i laureati, il cui numero dovrebbe raggiungere i 10,76 milioni nel 2022, sono la nuova forza lavoro principale nelle aree urbane della Cina. (XINHUA)