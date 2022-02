L'esperienza nel Villaggio Olimpico di Pechino

(XINHUA) - COPENAGHEN, 11 FEB - Il pattinatore di velocità danese Viktor Hald Thorup si è detto soddisfatto della sua seconda apparizione olimpica a Pechino 2022 e della sua vita nel Villaggio Olimpico.

"Sono così fortunato da essere riuscito a qualificarmi per le Olimpiadi invernali e a mio avviso il villaggio degli atleti è un grande valore aggiunto", dice ai microfoni di Xinhua.

Alla sua seconda Olimpiade, si è preso una piccola pausa dalla preparazione alla gara per condividere con Xinhua e sul suo canale YouTube le sue personali "emozioni ed esperienze" di atleta in gara alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Thorup, che detiene i record nazionali danesi sulla distanza dei 1.500m, 3.000m e 5.000m, è un contendente per la medaglia nell'evento di mass start a Pechino: "Mi sento davvero fortunato - dichiara il 27/enne - per essere riuscito a qualificarmi alle Olimpiadi dato che pochissime persone riescono a fare questa esperienza. Ed è per questo che ho deciso di condividere tutte le emozioni, l'intero viaggio". (SEGUE)