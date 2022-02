L'esperienza nel Villaggio Olimpico di Pechino (3)

(XINHUA) - COPENAGHEN, 11 FEB - UN VERO E PROPRIO VILLAGGIO Thorup ha descritto il villaggio come un ambiente rilassato, dove "migliaia di persone, atleti, staff e volontari" possono vagare liberamente "purché indossino una mascherina".

Il danese è rimasto inoltre colpito da ciò che gli organizzatori hanno fatto per renderlo un "vero villaggio": "Supermercati, negozi di souvenir ... ci sono un Pizza Hut e un Kfc. C'è una banca, una grande palestra, un sacco di cose da fare per passare il tempo", osserva.

UN BELL'APPLAUSO AI VOLONTARI Thorup ha apprezzato anche la comoda sistemazione "in stile hotel" fornita agli atleti, nonché l'enorme "area ristorazione 24/7", nella quale "è disponibile quasi ogni cibo o bevanda immaginabile ", ma ha detto di comprendere che per "motivi di sicurezza sanitaria" il pasto può essere consumato solo su "piccoli tavoli protetti da cabine".

"Essere qui è semplicemente fantastico e facilita le cose a tutti quegli atleti che seguono diete rigorose", ha detto lo sportivo.

Infine, Thorup dice di aver apprezzato molto i volontari cinesi, che aiutano gli atleti con il loro inglese fluente e rendono il villaggio "comodo e pratico in più di una modalità".

