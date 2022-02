L'esperienza nel Villaggio Olimpico di Pechino (2)

(XINHUA) - COPENAGHEN, 11 FEB - SENTIRSI AL SICURO Il viaggio olimpico della squadra danese è iniziato con un volo privato. Thorup è uno dei 62 atleti (33 uomini e 29 donne) che competono in cinque sport.

Una volta atterrato in Cina, al passaggio alla dogana e al ritiro bagagli, ha notato l'adeguatezza delle precauzioni di sicurezza contro il Covid-19 dei padroni di casa: "I cinesi prestano davvero attenzione in termini di indumenti e dispositivi di protezione... questo dà anche una sensazione di sicurezza. Mi piace".

Le misure precauzionali contro la diffusione del virus sono estese anche nel Villaggio Olimpico: una volta ricevuto l'esito negativo del suo tampone molecolare infatti, Thorup è uscito per esplorare il villaggio, che ha descritto come un mondo "completamente chiuso al pubblico", ma "piuttosto fantastico".

