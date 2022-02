Da 2015 un quarto cinesi ha scoperto sport invernali

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Una volta gli amanti degli sport invernali in Cina che non abitavano vicino a montagne erano costretti a viaggiare a lungo nelle regioni del nord-est per avere la rara possibilità di avvicinarsi al ghiaccio e alla neve. Ma ora tutto questo appartiene al passato.

Ricordando gli spostamenti ai tempi della propria infanzia, Qi Xintong, appassionato di hockey su ghiaccio della città di Tianjin, nella Cina settentrionale, parla di lunghi viaggi in treno durante la notte per arrivare alla destinazione finale di Jiamusi, nella provincia cinese nord-orientale dell'Heilongjiang.

"C'erano pochi luoghi adatti per l'allenamento a Tianjin e potevo fare pratica solo sulla superficie ghiacciata del fiume Haihe a fine inverno. Mi ci volevano più di 20 ore di viaggio per raggiungere Jiamusi, distante oltre 1.560 chilometri, dove ho potuto trovare dei coach e sottopormi a un allenamento sistematico durante le pause invernali ed estive", racconta il 34/enne Qi.

Qi, che attualmente è un allenatore di hockey su ghiaccio, confessa di essere in qualche modo invidioso dei suoi allievi, che oggi riescono ad allenarsi con facilità: "Sono fortunati a poter ricevere una formazione professionale per gli sport su ghiaccio e neve nella loro città natale, senza viaggi a lunga percorrenza". (SEGUE)