Da 2015 un quarto cinesi ha scoperto sport invernali (4)

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - L'enorme potenziale di mercato nelle industrie del ghiaccio e della neve ha generato un nuovo boom commerciale e il governo ha espresso il proprio desiderio relativamente al valore dell'industria, che entro il 2025 dovrà valere 1.000 miliardi di yuan.

La società di cultura sportiva Xueleshan, con sede a Pechino, è impegnata nella fornitura di esperienze di sci simulato al coperto e di soluzioni per l'insegnamento. L'azienda sta testando un'applicazione di realtà virtuale (Vr) per la simulazione degli scenari e la tecnologia di riconoscimento dell'intelligenza artificiale (Ai) per la postura nello sci, augurandosi che i propri clienti possano godere dello stesso piacere dello sci offerto dai resort di classe mondiale in Stati quali il Giappone e la Svizzera semplicemente recandosi in un centro commerciale nelle vicinanze.

"Le persone stanno prediligendo le zone sportive con ghiaccio e neve del proprio Paese, anche a causa delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia, con le Olimpiadi Invernali in corso che stanno suscitando un interesse significativo per le discipline invernali", ha rivelato Yan, esprimendo fiducia nelle prospettive future del settore. (XINHUA)