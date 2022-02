Da 2015 un quarto cinesi ha scoperto sport invernali (3)

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Da gennaio ad aprile di quest'anno, la metropoli meridionale di Guangzhou ha avviato il suo primo festival della cultura del ghiaccio e della neve per la Greater Bay Area. Il Sunac Snow Park nella città subtropicale ha messo a disposizione strutture al coperto per gli appassionati di sci in 18 differenti scuole locali e si prevede che aumenterà la sci-mania in almeno 30 istituti scolastici nella provincia meridionale del Guangdong.

Ancora più a sud di Guangzhou, diverse piste di ghiaccio a norma sono pronte per giochi di hockey giovanile nel centro di Shenzhen, ha rivelato Yan Dong, segretario generale della Guangzhou Ice Hockey Association.

L'entusiasmo della gente nei confronti delle discipline su ghiaccio e neve è cresciuto di pari passo con la grande attività di costruzione di impianti sportivi invernali della Cina nel corso degli anni. La nazione attualmente vanta 654 piste di ghiaccio a norma, con una crescita del 317% dal 2015. Il numero di stazioni sciistiche al coperto e all'aperto ha raggiunto 803, rispetto alle 568 del 2015.

Cinquanta impianti sportivi per diverse discipline invernali, quali il pattinaggio, lo sci e l'hockey su ghiaccio sono sorti a Shanghai, nella Cina orientale, e ne sono stati costruiti altri 25 nella vicina provincia del Zhejiang.

Per costruire una stazione sciistica al coperto con un'area equivalente a quella di 22 campi da calcio nella metropoli meridionale di Guangzhou, il Sunac Snow Park utilizza apparecchiature di refrigerazione, raffreddamento ad aria e macchine per la produzione di neve, oltre che cannoni da neve, che generano fino a 50 centimetri di neve artificiale e mantengono la temperatura interna a -6 gradi durante tutto l'anno. Finora, il Sunac Snow Park di Guangzhou ha ricevuto oltre 2 milioni di visitatori dalla data della sua messa in funzione nel 2019. (SEGUE)