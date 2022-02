Da 2015 un quarto cinesi ha scoperto sport invernali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Occupando un'area totale di 1.800 metri quadrati, la pista di ghiaccio nel centro olimpico di Tianjin è uno dei centri di ritrovo quotidiano preferiti dagli adolescenti che amano l'hockey su ghiaccio: un luogo in cui decine di allievi possono discutere liberamente le strategie di gioco e godere di un coaching ad-personam.

La Cina ha mantenuto la promessa di cavalcare l'onda nei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 per diffondere nel Paese le discipline su ghiaccio e neve relativamente poco sviluppate.

Ad ottobre 2021, erano circa 346 milioni le persone, pari a quasi un quarto della popolazione del Paese, che si sono avvicinate agli sport invernali dopo che la Cina nel 2015 è riuscita ad aggiudicarsi le Olimpiadi Invernali, stando a un sondaggio commissionato dalla General Administration of Sport of China e condotto dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Un fenomeno che ha beneficiato del fiorente sviluppo e della promozione degli sport su ghiaccio e neve in più aree della nazione, specialmente in quelle nel sud della Cina. (SEGUE)