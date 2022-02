Covid: Oms, superati i 400 milioni di casi nel mondo

(XINHUA) - GINEVRA, 11 FEB - Il numero di casi confermati di Covid-19 nel mondo ha superato i 400 milioni. È quanto si nota dai dati rilasciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che mostrano come a livello globale, alle 17:13 Cet (16:13 Gmt) di giovedì, i contagi confermati di Covid-19 sono stati 402.044.502, di cui 5.770.023 decessi.

Gli Stati Uniti hanno il numero complessivo di casi confermati e decessi più elevato, con oltre 76,44 milioni di contagi e più di 902.000 decessi, ovvero rispettivamente circa il 19% e il 15,6% del totale mondiale, stando a quanto riportato dall'ente.

A seguire gli Usa troviamo l'India e il Brasile, che hanno registrato rispettivamente più di 42,47 milioni e 26,77 milioni di contagi, con un tasso di mortalità pari a 506.520 per l'India e 633.810 per la nazione sudamericana.

I tre Stati insieme hanno rappresentato oltre il 36% di tutti i casi confermati e circa il 35% dei decessi complessivi del mondo.

In termini di uffici regionali dell'Oms, l'Europa e le Americhe hanno fino ad ora riportato circa 160 milioni e 141 milioni di infezioni confermate, oltre che 1.804.729 e 2.552.218 decessi, rispettivamente. Le due aree insieme rappresentano circa il 75% del totale dei casi confermati nel mondo e oltre il 75,5% dei decessi. (XINHUA)