Cina: le Olimpiadi trainano la crescita economica

(XINHUA) - SHENYANG, 11 FEB - Due robot a forma di stone da curling hanno aperto le braccia sotto la superficie dell'acqua, trasportando ognuno una torcia olimpica mentre la fiamma veniva passata da uno all'altro.

Le rappresentazioni si sono svolte in uno spettacolo speciale che si è tenuto nel fiume ghiacciato Yongding a Pechino in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, e questo rendez-vous tra due tedofori robotici è stato il primo del suo genere nella storia delle Olimpiadi.

I Giochi Invernali 2022 attualmente in corso hanno messo in mostra non solo le migliori prodezze sportive, ma anche una stravaganza tecnologica futuristica e un allettante richiamo alle discipline invernali, che detengono il potenziale per guidare la crescita economica. (SEGUE)