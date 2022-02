Cina: le Olimpiadi trainano la crescita economica (5)

(XINHUA) - SHENYANG, 11 FEB - A Chongqing, il turismo legato alla neve e al ghiaccio ha guadagnato popolarità nel corso della festività, dal momento che gli ordini relativi a questo settore sono cresciuti più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, stando al dipartimento locale per la cultura e il turismo.

Le cifre del National Bureau of Statistics mostrano che al mese di ottobre 2021, erano 346 milioni i cinesi ad aver preso parte a sport su ghiaccio e neve.

I monti Changbai, una popolare destinazione turistica nella provincia cinese nord-orientale di Jilin, sta cavalcando l'onda del turismo invernale, commercializzando sorgenti termali e stazioni di pattinaggio per attirare i visitatori.

"In passato, il punto panoramico aveva un maggior numero di turisti nella stagione estiva, ma con l'aumento delle attività su neve e ghiaccio, è diventato una destinazione gettonata anche in inverno", ha aggiunto il commerciante locale Wang Yaxian.

