Cina: le Olimpiadi trainano la crescita economica (4)

(XINHUA) - SHENYANG, 11 FEB - UNA SPINTA PER SPORT INVERNALI E TURISMO La crescente popolarità delle discipline invernali portata dai Giochi 2022 ha anche stimolato il mercato degli sport e del turismo, persino in aree con poca neve.

Tan Zizhe, un bambino di 10 anni che vive nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, ha sviluppato la passione per lo snowboard nel 2020 sotto la guida di suo padre.

Durante le vacanze invernali, Tan ha trascorso quasi ogni giorno su una pista di pattinaggio al coperto nella periferia di Chongqing.

Conosciuta per le sue estati torride, Chongqing ha un clima caldo tutto l'anno e la partecipazione agli sport invernali è stata bassa fino all'arrivo delle Olimpiadi Invernali.

Le statistiche del Winter Sports Administration Center di Chongqing hanno mostrato che nel 2018, meno di 10.000 persone hanno partecipato alle discipline invernali, ma il numero è salito a oltre 1,5 milioni alla fine del 2021.

Grazie alla costruzione di più impianti di pattinaggio e sci al coperto negli ultimi anni, i residenti di Chongqing possono prendere parte agli sport invernali nel corso di tutto l'anno, rivela Ke Ping, direttore del centro amministrativo.

Oltre a partecipare alle discipline, le persone stanno anche spendendo maggiormente per lo shopping e per il turismo legato agli sport sulla neve e sul ghiaccio.

Le statistiche sulle piattaforme di e-commerce, tra cui Alibaba, hanno mostrato un grande incremento rispetto agli anni precedenti in termini di vendite di attrezzature per lo sci e per il pattinaggio durante le vacanze del Festival di Primavera.

(SEGUE)