Cina: le Olimpiadi trainano la crescita economica (3)

(XINHUA) - SHENYANG, 11 FEB - Oltre agli automi, anche alcune tecnologie progettate per migliorare le prestazioni degli atleti nei Giochi dovrebbero entrare nel più vasto mercato.

Huo Bo, professore presso la School of Astronautics, Beijing Institute of Technology, ha guidato una squadra con lo scopo di sviluppare un sistema di gestione intelligente di allenamento, in grado di fornire assistenza personalizzata e smart in termini di formazione per lo sci libero big air, il bob e diversi altri eventi olimpici invernali.

"Questo insieme di attrezzature tecniche e tecnologia di base è relativamente maturo e all'avanguardia nel settore, spiega Huo, aggiungendo che dopo aver servito la formazione delle Olimpiadi Invernali, i dispositivi saranno utilizzati in campi quali la formazione per la riabilitazione, la gestione sanitaria e la ricerca scientifica. (SEGUE)