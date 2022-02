Cina: le Olimpiadi trainano la crescita economica (2)

(XINHUA) - SHENYANG, 11 FEB - UNA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA Dai robot alla staffetta con la torcia fino ai letti intelligenti e alla valuta digitale al Villaggio Olimpico; la tecnologia futuristica alle Olimpiadi Invernali di Pechino ha dilagato sui social media, e alcuni potrebbero persino trovare la propria strada nella vita quotidiana delle persone.

"Sono orgoglioso di mostrare al mondo il progresso tecnologico della Cina nei robot", ha rivelato Tian Qiyan, alla guida del team nello sviluppo dei robot per il passaggio della torcia dello Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences.

L'industria cinese dei robot è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, con le entrate del settore che hanno superato i 100 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari) nel 2020 e la presenza dei robot nella produzione di quasi il doppio rispetto a quella della media globale, secondo il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

"I robot e le relative tecnologie sviluppate per le Olimpiadi Invernali di Pechino saranno applicate alla ricerca scientifica e agli usi civili in futuro", ha spiegato Tian. (SEGUE)