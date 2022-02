Cina impegnata nel 2022 per la stabilità dei prezzi

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Guardando al 2022, la Cina parte da una posizione di vantaggio nel suo impegno per la stabilità dei prezzi, dopo che questi sono rimasti all'interno di un range appropriato per tutto il 2021, secondo alcuni esperti.

Per Liu Zhicheng della Chinese Academy of Macroeconomic Research, un think tank che fa capo alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la tendenza all'aumento moderato dell'indice dei prezzi al consumo della Cina, uno fra i principali indicatori dell'inflazione, dovrebbe protrarsi anche quest'anno.

Nel frattempo, nota il ricercatore, l'inflazione dell'indice dei prezzi alla produzione, che misura i costi per le merci alla soglia della fabbrica, potrebbe gradualmente diminuire, con un maggiore coordinamento delle tendenze di prezzo nei mercati a monte e a valle.

I dati ufficiali mostrano che per l'intero 2021, l'indice dei prezzi al consumo della Cina si è attestato ben al di sotto dell'obiettivo annuale guadagnando lo 0,9%, 1,6 punti percentuali in meno rispetto al 2020.

Nella nota di ricerca di Liu si legge che questo indice, inizialmente basso ma poi stabile durante il periodo, è aumentato con moderazione per tutto l'anno scorso per via di un forte calo dei prezzi della carne suina e dei prezzi dei servizi relativamente stabili.

Nel 2021, la Cina ha raggiunto una combinazione ottimale tra maggiore crescita e minore inflazione, spiega l'esperto, citando l'8,1% di crescita del Pil nazionale rispetto all'aumento dello 0,9% dell'indice dei prezzi al consumo. (SEGUE)