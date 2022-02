Cina impegnata nel 2022 per la stabilità dei prezzi (3)

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Secondo il ricercatore i movimenti dei prezzi dovrebbero dipendere di più da fattori endogeni, poiché l'impatto esterno dell'epidemia potrebbe gradualmente indebolirsi.

Per Liu l'economia cinese ha continuato a riprendersi e la capacità di rispondere efficacemente alle fluttuazioni anomale dei prezzi di mercato è notevolmente aumentata, con un'offerta sufficiente di prodotti, servizi, materie prime importanti ed energia.

Wen Bin, analista capo della China Minsheng Bank, sostiene che la Cina debba continuare a garantire l'offerta e stabilizzare i prezzi delle materie prime sfuse, far fronte alle pressioni inflazionistiche importate e stimolare il forte potenziale del mercato interno: "Bisognerebbe lavorare di più per bilanciare e coordinare gli obiettivi mirati a stabilizzare la crescita, controllare l'inflazione e prevenire i rischi", dice. (XINHUA)