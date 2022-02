Cina: attese forti nevicate sui Giochi olimpici

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Si prevede che pesanti nevicate colpiscano alcune parti della Cina settentrionale da oggi a domenica.

Lo ha fatto sapere il National Meteorological Center, l'autorità meteorologica del Paese.

Secondo una dichiarazione rilasciata da quest'ultimo, durante il fine settimana fenomeni nevosi da moderati a pesanti colpiranno alcune zone dell'area di Pechino-Tianjin-Hebei, della provincia dello Shanxi e della regione autonoma della Mongolia interna, con la previsione di tormente in alcune di queste.

La neve sarà accompagnata da cali di temperatura.

Per tutta la serata di oggi è possibile che parti della provincia cinese nord-orientale dell'Heilongjiang e della regione autonoma cinese sud-occidentale del Tibet siano coperte da accumuli nevosi fino a 5-8 millimetri, mentre altre zone a nord, a nord-ovest e a sud-ovest del Paese potranno osservare nevicate da lievi a moderate.

La Cina migliorerà l'accuratezza delle previsioni meteo con l'aiuto di precise reti di monitoraggio meteorologico nel distretto Yanqing di Pechino e nella città di Zhangjiakou, nell'Hebei, entrambi sedi delle Olimpiadi invernali 2022, come affermato ieri in conferenza stampa da Zhao Weidong, portavoce del comitato organizzatore di Pechino per i giochi olimpici e paralimpici invernali 2022.

Quest'ultimo ha precisato inoltre che al fine di ridurre al minimo gli impatti delle condizioni meteorologiche estreme, il Comitato lavorerà anche con altre parti interessate dei Giochi invernali, come il Comitato Olimpico Internazionale, sulla riprogrammazione delle gare, ove necessario.

Per il fine settimana, il National Meteorological Center ha previsto anche l'intensificazione delle piogge in alcune aree della Cina meridionale, mentre nevicate o nevischio colpiranno parti di alcune suddivisioni provinciali tra cui Guizhou, Chongqing e Hubei. (XINHUA)