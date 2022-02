A Pechino 2022 pronti a condizioni meteo estreme

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Con la previsione di neve e di un calo delle temperature a Pechino e a Zhangjiakou per questo fine settimana, il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Bocog) ha fatto sapere che sta prendendo provvedimenti per garantire il buon funzionamento dei Giochi e la salute e la sicurezza degli atleti e di tutto il personale, nonostante le condizioni meteorologiche estreme.

"Dobbiamo rispettare la natura e cercare di garantire le competizioni programmate per i Giochi - ha dichiarato Zhao Weidong, portavoce del Comitato --, ma nel contempo garantiremo la sicurezza e la salute degli atleti, dello staff e dei volontari", aggiungendo che per prepararsi meglio a condizioni meteorologiche estreme, il comitato lavorerà su previsioni meteo più precise.

"I meteorologi - ha aggiunto Zhao - condivideranno le statistiche del meteo con gli esperti tecnici delle Federazioni Internazionali che a loro volta determineranno se sia necessario riprogrammare alcuni degli eventi e secondo quali modalità".

"In generale - ha detto ancora - , la neve non inciderà sul programma. Se dovessero presentarsi condizioni meteorologiche estreme, ci coordineremo con il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali e l'Obs (Olympic Broadcasting Services)".

Nel frattempo, le sedi di gara sono attrezzate per l'eventuale rimozione della neve in eccesso, del ghiaccio e le misure antiscivolamento.

"Vorrei ricordare ai giornalisti di portare indumenti caldi", ha concluso il portavoce.

Huang Chun, vice direttore dell'ufficio di controllo delle epidemie del Bocog ha spiegato inoltre che per garantire che gli atleti che si infortunano durante i Giochi ricevano cure mediche tempestive, il Comitato organizzatore ha istituito un team medico professionale e di alto livello: "Al momento - ha spiegato, ci sono centri medici in tutte e tre le zone di competizione con 138 stazioni di primo soccorso in loco e 98 ambulanze di emergenza nelle sedi per garantire che eventuali atleti infortunati possano essere trasferiti in ospedale prontamente".

Huang ha assicurato che il personale medico proviene dai principali ospedali di Pechino e della provincia dell'Hebei e che le apparecchiature e le procedure terapeutiche sono tutte certificate dal Cio.

"Se un atleta si infortuna, ci consultiamo immediatamente con il medico della sua squadra e lo curiamo sul posto. Se c'è la necessità di un trasferimento in ospedale, organizziamo un'ambulanza per condurlo nelle strutture mediche designate. Ce ne sono 41 di questo tipo: la più vicina è a cinque minuti di macchina dalla sede e la più lontana a 27", ha concluso Huang.

