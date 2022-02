A Pechino 2022 pronti a condizioni meteo estreme

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Con la previsione di neve e di un calo delle temperature a Pechino e a Zhangjiakou per questo fine settimana, il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Bocog) ha fatto sapere che sta prendendo provvedimenti per garantire il buon funzionamento dei Giochi e la salute e la sicurezza degli atleti e di tutto il personale, nonostante le condizioni meteorologiche estreme.

"Dobbiamo rispettare la natura e cercare di garantire le competizioni programmate per i Giochi - ha dichiarato Zhao Weidong, portavoce del Comitato --, ma nel contempo garantiremo la sicurezza e la salute degli atleti, dello staff e dei volontari", aggiungendo che per prepararsi meglio a condizioni meteorologiche estreme, il comitato lavorerà su previsioni meteo più precise.

"I meteorologi - ha aggiunto Zhao - condivideranno le statistiche del meteo con gli esperti tecnici delle Federazioni Internazionali che a loro volta determineranno se sia necessario riprogrammare alcuni degli eventi e secondo quali modalità".

"In generale - ha detto ancora - , la neve non inciderà sul programma. Se dovessero presentarsi condizioni meteorologiche estreme, ci coordineremo con il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali e l'Obs (Olympic Broadcasting Services)".

Nel frattempo, le sedi di gara sono attrezzate per l'eventuale rimozione della neve in eccesso, del ghiaccio e le misure antiscivolamento.

"Vorrei ricordare ai giornalisti di portare indumenti caldi", ha concluso il portavoce. (SEGUE)