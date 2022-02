A Pechino 2022 pronti a condizioni meteo estreme (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Huang Chun, vice direttore dell'ufficio di controllo delle epidemie del Bocog ha spiegato inoltre che per garantire che gli atleti che si infortunano durante i Giochi ricevano cure mediche tempestive, il Comitato organizzatore ha istituito un team medico professionale e di alto livello: "Al momento - ha spiegato, ci sono centri medici in tutte e tre le zone di competizione con 138 stazioni di primo soccorso in loco e 98 ambulanze di emergenza nelle sedi per garantire che eventuali atleti infortunati possano essere trasferiti in ospedale prontamente".

Huang ha assicurato che il personale medico proviene dai principali ospedali di Pechino e della provincia dell'Hebei e che le apparecchiature e le procedure terapeutiche sono tutte certificate dal Cio.

"Se un atleta si infortuna, ci consultiamo immediatamente con il medico della sua squadra e lo curiamo sul posto. Se c'è la necessità di un trasferimento in ospedale, organizziamo un'ambulanza per condurlo nelle strutture mediche designate. Ce ne sono 41 di questo tipo: la più vicina è a cinque minuti di macchina dalla sede e la più lontana a 27", ha concluso Huang.

