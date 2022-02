Pechino 2022: nuovo test antidoping con sangue secco

(XINHUA) - PECHINO, 11 FEB - Il presidente dell'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency o Wada) Witold Banka ha espresso la propria soddisfazione per l'impegno nella lotta al doping a Pechino 2022, dopo che è stato applicato per la prima volta il test Dbs (dried blood spot o a macchie di sangue secco) come metodo di routine ai Giochi.

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Xinhua, Banka ha dichiarato che il nuovo metodo sarà utile per aumentare la capacità di testing e che "stiamo facendo di tutto per eliminare gli imbrogli dai Giochi perché resti sempre un festival dello sport".

Secondo la Wada il Dbs, sperimentato durante i Giochi di Tokyo e impiegato per l'uso di routine in tutto il programma di test per i Giochi di Pechino, presenta diversi vantaggi rispetto agli esami tradizionali e diventerà un importante complemento ai metodi già stabiliti.

"La Cina fa parte del gruppo che sta sviluppando il Dbs, insieme al Comitato olimpico internazionale, all'Agenzia antidoping degli Stati Uniti e ad altre organizzazioni in questo campo. Si ritiene che questa sarà una svolta nell'antidoping", ha commentato Banka.

"Il Dbs è più veloce e meno costoso, rendendo il programma antidoping di Pechino 2022 abbastanza completo, considerando anche i test condotti prima dei Giochi e gli esami casuali basati sulla valutazione del rischio", ha affermato Olivier Niggli, direttore generale della Wada.

"Il programma di test pre-Giochi a cui si sono sottoposti gli atleti prima di raggiungere Pechino è molto importante ed è il più grande mai adottato per le Olimpiadi, come numero di esami e organizzazioni coinvolte", ha aggiunto il direttore.

A Pechino 2022, è presente un team di osservatori indipendenti coordinato dalla Wada per monitorare le attività di testing e assicurarsi che il sistema di esami antidoping funzioni correttamente.

"Il programma indipendente è in corso dai Giochi di Sydney 2000 e il suo scopo è dare agli atleti e al pubblico la certezza che esiste un gruppo indipendente di persone in grado di garantire che tutto sia svolto secondo le regole. Dopo i Giochi verrà prodotto un rapporto che riassumerà quanto osservato", ha precisato Niggli.

La Wada sostiene una filosofia orientata agli atleti, considerando che Banka e il vicepresidente dell'agenzia Yang Yang sono entrambi ex atleti. "È molto bello e positivo che al vertice dell'organizzazione si trovino degli ex atleti. Abbiamo la stessa mentalità, lo stesso modo di pensare e lo stesso approccio al lavoro", ha osservato Banka.

"Grazie all'esperienza che deriva dal nostro passato da atleti, sappiamo il modo in cui siamo cresciuti e come durante quel periodo le persone che circondano gli atleti abbiano una grande influenza su di loro. Per questo è importante educarli attraverso la comprensione dello sport pulito; in caso contrario, potrebbero scegliere una strada diversa", ha spiegato Yang.

Con un'efficace formazione antidoping e grazie alla collaborazione con le entità pertinenti, nonostante la pandemia di Covid-19, le cifre dei test si sono mantenute a un livello normale per tutto il 2021.

In particolare sono stati raccolti più di 24.000 campioni al mese nell'ultimo trimestre del 2021, mentre i test fuori competizione nello stesso anno sono rimasti a un livello significativamente maggiore rispetto al 2019, secondo la Wada.

Come recita il titolo del piano strategico 2020-2024 della Wada 'Leading Anti-Doping in a New Era' (Guidare l'antidoping in una nuova era), Banka ha concluso "è anche il nostro obiettivo da raggiungere. Il Covid-19 non ci ferma. L'antidoping non dorme mai". (XINHUA)